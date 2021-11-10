26-летняя Деми Роуз засветила пышные формы в откровенном наряде. Фото

Известная британская модель Деми Роуз похвасталась новым сексуальным луком. 26-летняя звезда порадовала поклонников фотосессией в полупрозрачном платье с корсетом, подчеркивающем пышные формы.

Снимки блогер обнародовала на своей странице в Instagram в среду, 10 ноября. Она позировала сидя на столе, а также склонившись над ним (чтобы посмотреть фотографии, доскролльте страницу до конца).

В посте Роуз уточнила, что фотосессию она провела во время глэмпинга. Этот вид отдыха похож на кемпинг, но отличается большим комфортом проживания.

Девушка показала свою фигуру в черном соблазнительном наряде с короткой юбкой. Она засветила ягодицы, когда фотографировалась с бутылкой в руке у стала.

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На других кадрах модель повернулась к камере лицом и показала пышный бюст.

Образ Роуз завершали легкая волнистая прическа, черный маникюр и макияж в естественных тонах, однако с выразительно подчеркнутыми скулами.

Фанаты всего за несколько часов оставили под фото более 160 тыс. лайков и множество комментариев.

Подписчикам понравились снимки. Звезду назвали невероятно красивой, милой и волшебной.

Коротко о модели:

Деми Роуз Моби – 26 лет. Она родилась в Бирмингеме (графство Уэст-Мидлендс, Великобритания).

За пышные формы в интернете ее часто называют британской "Ким Кардашьян". Кроме моделинга, женщина попробовала себя еще и в роли ди-джея.

На аккаунт Роуз в социальной сети Instagram подписано более 17 млн пользователей.

Стать профессиональной моделью она мечтала с самого детства, но помехой этому оказался рост в 157 сантиметров. В итоге Роуз получила популярность на интернет-пространстве.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Деми Роуз предстала перед камерой в "прозрачном" купальнике, позируя на фоне воды в бассейне. Она также продемонстрировала пышные формы в образах ковбойки и русалки.

Об удачной позе для фотографирования, которую использует Роуз и которая стала вирусной в соцсетях, читайте по ссылке.