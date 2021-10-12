26-летняя Деми Роуз снялась в "прозрачном" бикини и засветила пышные формы. Фото
Известная британская модель Деми Роуз порадовала поклонников новыми пикантными снимками. Она предстала перед камерой в "прозрачном" купальнике позируя на фоне воды в бассейне.
Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Прохладно", – коротко подписала пост модель (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Модель позировала в крошечном бикини, которое слегка прикрывало ее пышную грудь. Купальник был на тоненьких бретелях, украшенный в "бриллиантовые камни".
Образ она завершила узкими солнцезащитными очками и аксессуаром в виде кольца с большим бриллиантом. Свои волосы она небрежно собрала наверх и подколола из заколкой.
Деми позировала сидя на ступеньках в бассейне и держа в руках бокал шампанского.
Поклонники успели оценить образ модели и засыпали ее комплиментами.
"Очень классно", "Люблю тебя", "Красавица, целую", "Ты классная и такая красивая", "Вау", "Красивая", "Огненная", "Горячо", "Очень прекрасно", "Мне нравится твое бикини", "Горячая девушка", – пишут люди.
Коротко о знаменитости:
Модель Деми Роуз, которая недавно получила титул "самая сексуальная девушка планеты" по версии журнала Zoo Magazine, родилась в 1995 году в Бирмингеме. Роуз отрицает слухи о пластических операциях и заявляет, что ее формы настоящие.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Деми Роуз устроила новую полуобнаженную фотосессию. Пышные формы женщина продемонстрировала в образах ковбойки и русалки.