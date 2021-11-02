Звезды показали выигрышную позу для красивых и упругих ягодиц. Соблазнительные фото

В соцсетях – в том числе и среди звезд – набирает популярность соблазнительная поза для фото, которая подчеркивает ягодицы и создает эффект "лифтинга" без хирургического вмешательства. Ее суть в том, чтобы развернуться к камере спиной или полубоком и поддерживать свои формы руками.

Отметим, что к такому варианту снимков прибегали британская модель Деми Роуз, американская актриса Эмили Ратаковски, самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер и другие. Как пишет Daily Mail, указанную позу можно назвать "естественной альтернативой" сложной бразильской подтяжке ягодиц, при которой жир переносится с талии на бедра.

Тенденция делать фото в таком ракурсе стала быстро распространяться, поскольку визуально дает мгновенный и естественный "подъем" ягодиц. Кроме того, расположение рук привлекает внимание и делает фото более сексуальными.

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Позу с "поддержкой" ягодиц можно применять под разными углами. Так делает, к примеру, Деми Роуз. Ее снимки из Instagram показывают, что руки можно держать не только под ягодицами, но и на их верхней части.

Не упустила тренд и 31-летнняя британская телеведущая Софи Касаи, позируя в экстремально коротком платье.

А Эмили Ратаковски использовала вирусную позу в откровенном бикини и кофточке. На фото она часто располагает свои руки на ягодицах или же бедрах.

Интересно, что такой трюк работает и в одежде, как показала фитнес-тренер, модель и блогер Тэмми Хемброу.

Подобные снимки можно найти и в аккаунте Кайли Дженнер. Она нередко позирует, оглядываясь на камеру со спины, а руками подчеркивает пышные ягодицы. При этом звезда обязательно делает прогиб в пояснице.

Как писал OBOZREVATEL, ранее сестры из Великобритании с ожирением сбросили по 40 кг всего за девять месяцев. О том, как им это удалось, а также фото до и после, можно почитать и посмотреть по ссылке.