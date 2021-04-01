Брежнева позировала на камеру в бикини и панаме. Фото

Украинская певица Вера Брежнева отправилась на отдых в Дубай и поделилась с поклонниками фото, на котором позировала в откровенном черном бикини.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Свой образ Брежнева дополнила полосатой накидкой, панамой и стильными солнцезащитными очками (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Самое большое мое счастье, что я наконец-то вместе с обеими дочками! Еще и на каникулах!" – подписала публикацию певица.

Поклонники оценили пикантный кадр Брежневой и засыпали артистку множеством комплиментов.

"Безумно красивая", "Шикарная", "Какая же у вас фигура", "Потрясающая", "Отлично выглядите", "Стильная", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Вера Брежнева – украинская певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы "ВИА Гра". Посол доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа. С 2015 года состоит в браке с композитором и продюсером Константином Меладзе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала поклонникам пикантный снимок. На нем женщина позировала с обнаженной грудью и в приспущенных джинсах.