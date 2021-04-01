Брежнева позировала на камеру в бикини и панаме. Фото
Украинская певица Вера Брежнева отправилась на отдых в Дубай и поделилась с поклонниками фото, на котором позировала в откровенном черном бикини.
Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Свой образ Брежнева дополнила полосатой накидкой, панамой и стильными солнцезащитными очками (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"Самое большое мое счастье, что я наконец-то вместе с обеими дочками! Еще и на каникулах!" – подписала публикацию певица.
Поклонники оценили пикантный кадр Брежневой и засыпали артистку множеством комплиментов.
"Безумно красивая", "Шикарная", "Какая же у вас фигура", "Потрясающая", "Отлично выглядите", "Стильная", – написали люди.
Коротко о знаменитости:
Вера Брежнева – украинская певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы "ВИА Гра". Посол доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа. С 2015 года состоит в браке с композитором и продюсером Константином Меладзе.
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