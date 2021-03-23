Беременная Джанабаева показала стройные ноги в мини-платье. Фото
Российская певица и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева, которая готовится в третий раз стать мамой, позировала в эффектном образе.
Соответствующий снимок 41-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Джанабаева запечатлена в легком мини-платье с цветочным узором, которое подчеркнуло ее стройные ноги. Свой образ певица дополнила белыми ботинками на массивной подошве и с рюкзаком в тон (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).
"Сегодня я отменю снег и холодный дождь. Солнце тебе включу и пусть горит всю ночь... Слова из новой песни так и врываются к нам!" – написала Джанабаева.
Поклонники пришли в восторг от новой публикации жены Меладзе. Они засыпали артистку комплиментами.
"Альбина, вы очень хорошо выглядите. Беременность вам к лицу. Очень красивое платье", "Вы так прекрасны", "Какая вы красавица", "Очень стильно", "Класс", – написали люди.
Напомним, что Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева поженились в 2014 году. В ноябре 2018 года пара впервые дала совместное интервью, в котором рассказала о своей семейной жизни.
В мае 2019 года Джанабаева сообщила, что они с мужем планируют родить третьего ребенка. У знаменитостей есть сыновья 17-летний Константин и 6-летний Лука.
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