Американский рэпер случайно выложил в соцсеть видео с оральным сексом

Известный американский рэпер Нелли, настоящее имя которого Корнелл Хэйнс, случайно опубликовал видео с оральным сексом на своей странице в одной из социальных сетей. Знаменитость извинился за это и заявил, что этому ролику не суждено было "выйти в свет".

Рэпер разместил кадры без цензуры, где женщина занимается оральным сексом в Twitter, пишет TMZ. Вскоре он попытался быстро удалить видео, однако люди уже смогли увидеть и сделать запись экрана.

Многие пользователи сети стали распространять ролик, тогда рэпер решил извиниться.

"Я искренне извиняюсь перед юной леди и ее семьей, это нежелательная огласка для нее/них. Это было старое видео, которое было частным и никогда не предназначалось для публикации", – сказал он.

Видео дня

Однако, кроме этого, видео попало в его аккаунт в Instagram. Как это произошло Нелли, не уточнил. Предполагается, что его профиль взломали, поскольку команда рэпера сообщила об утечке данных. Они обеспокоены тем, что в сети может оказаться больше личного контента Корнелла Хэйнса, включая финансовую информацию, личные документы и пароли.

Коротко о знаменитости:

Нелли (Корнелл Хэйнс) – 47-летний американский рэпер, актёр и предприниматель. Родом из Техаса (США). Начинал свою карьеру вместе с рэп-группой St. Lunatics c 1996 и в 2000 году подписал контракт с Universal Records, на котором он выпустил 7 студийных альбомов и основал собственный лейбл Derrty.

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