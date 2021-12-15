Женщина случайно запустила трансляцию в Facebook во время секса: смотрели 45 человек и даже ее папа

Американка случайно вышла в прямой эфир Facebook, когда они с мужем занимались сексом. В это время на страницу зашли 46 человек, включая ее отца.

Женщина заявила, что этот ужасный инцидент, который произошел в прошлом году, заставил ее проплакать целую неделю, хотя все убеждали, что ничего страшного не случилось. Об этом пользовательница социальной сети TikTok рассказала в своем блоге, однако впоследствии удалила видео, сообщает Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Год назад, когда супруги гостили в городке Паунд, мужчина решил позаигрывать с избранницей, чтобы инициировать секс. Желание любимого застало американку во время общения в Facebook.

Видео дня

Всё произошло так быстро, что женщина не успела заблокировать телефон. Более того, она случайно начала прямую трансляцию.

Пообщаться со знакомой зашли аж 46 человек, включая ее отца, который вышел сразу после того, как понял, что происходит. Друг пострадавшей пытался все время звонить ей, чтобы прервать эфир, поэтому запись получилась не четкой.

Женщина утверждает, что записывался только звук, ведь телефон лежал экраном вниз.

После неприятного инцидента она неделю не могла прийти в себя, хотя все вокруг и считали случайность смешным недоразумением. Даже ее папа пошутил об этом всего раз.

Подписчики американки написали, что она воплотила в жизнь их худший страх, а некоторые даже зареклись в будущем оставлять средства связи в другой комнате.

Также OBOZREVATEL сообщал о том, что адвокат Гектор Роблес во время онлайн-сессии слушания в суде занялся сексом со своей клиенткой. Заседания записали и выложили ролик в Интернет.