Модель получила ожоги после секса с популярным рэпером: он налил в презерватив острый соус

Instagram-модель, имя которой не разглашается, обвинила канадского рэпера Дрейка в том, что он налил в использованный презерватив острый соус, что привело к ожогам ее интимных органов. По словам девушки, исполнитель сделал это для того, чтобы она не украла его сперму.

Об этом пишет MTO News, ссылаясь на комментарии пострадавшей. Звезда уже отреагировала на обвинения в Instagram, который насчитывает 100 млн подписчиков, написав, что она может наслаждаться недолгой славой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сообщается, что молодые люди познакомились в социальных сетях, а несколько недель спустя решили вместе пойти на вечеринку. После громкой тусовки пара уехала в отель к рэперу.

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В апартаментах, по словам модели, они "немного покурили траву", после чего исполнитель получил согласие на половой акт и пара перешла к прелюдиям.

Уже через 20 минут артист с использованным презервативом удалился в ванную комнату, где, вероятно, налил туда острый соус перед тем, как выбросить в мусорку. Через несколько минут партнерша знаменитости также отошла, чтобы вытащить контрацептив и вылить его содержимое в себя.

Сообщается, что она преследовала цель забеременеть от рэпера, однако он предусмотрел такое развитие событий.

Почувствовав острую боль, модель закричала. По ее словам, на звук прибежал Дрейк, который и объяснил, почему налил соус в презерватив. Теперь девушка планирует подать иск в суд из-за ожогов гениталий.

После громкого скандала, рэпер выложил в свой Instagram фото, которое неоднозначно подписал: "Ты можешь наслаждаться 15-минутной славой, а я заберу себе остальные 23 часа и 45 минут".

Коротко о звезде:

Обри Дрейк – 35-летний канадский рэпер и актер. Дебютировал как актер в телевизионном подростковом сериале "Деграсси: Следующее поколение". В 2019 году вошел в список самых оплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. Заработанная сумма составила 75 млн$, это восьмое место в рейтинге.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американский рэпер по имени Джастин Джозеф застрелил свою девушку и покончил жизнь самоубийством в новогоднюю ночь на глазах у детей.