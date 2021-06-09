Alyona Alyona ​в черном купальнике и маске снялась в новой пародии. Фото

Украинская рэп-исполнительница и автор песен Alyona Alyona показала фото, на котором позировала в черном купальнике, черной маске для лица, шлепанцах и носках. На этот раз она спародировала звезду соцсети TikTok – Беллу Порч.

Соответствующий кадр артистка выложила в личных Instagram-stories. Свой образ артистка дополнила игривой прической – двумя высокими хвостами. Знаменитость запечатлена в теплых краях на фоне моря (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

Alyona Alyona предложила поклонникам "поймать" пародию. Фанатам нужно было остановить stories так, чтобы увидеть звезду, которую скопировала рэперка.

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Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona – это украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube.

8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".

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