Alyona Alyona в черном купальнике и маске снялась в новой пародии. Фото
Украинская рэп-исполнительница и автор песен Alyona Alyona показала фото, на котором позировала в черном купальнике, черной маске для лица, шлепанцах и носках. На этот раз она спародировала звезду соцсети TikTok – Беллу Порч.
Соответствующий кадр артистка выложила в личных Instagram-stories. Свой образ артистка дополнила игривой прической – двумя высокими хвостами. Знаменитость запечатлена в теплых краях на фоне моря (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).
Alyona Alyona предложила поклонникам "поймать" пародию. Фанатам нужно было остановить stories так, чтобы увидеть звезду, которую скопировала рэперка.
Коротко о знаменитости:
Alyona Alyona – это украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube.
8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее обнаженная Alyona Alyona спародировала образ Сайрус. Она появилась в светло-голубых джинсах и без бюстгальтера, а свою грудь прикрыла половинками грейпфрута.
Также рэперша поделилась с пользователями сети пикантным снимком, прикрыв оголенную грудь местной газетой. Звезда сравнила себя с певицей Надей Дорофеевой.
Alyona Alyona поделилась с поклонниками снимком, на котором скопировала образ Бейонсе и появилась в откровенном наряде. Рэперша позировала в коротких черных шортах, майке и босоножках на каблуке.