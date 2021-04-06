Обнаженная Alyona Alyona спародировала образ Сайрус. Фото

Известная украинская рэперша Alyona Alyona поделилась с поклонниками снимком, на котором скопировала образ американской певицы Майли Саурус и продемонстрировала обнаженные формы.

Певица позировала на розовом фоне с распущенными волосами. Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Alyona Alyona появилась в светло-голубых джинсах и без бюстгальтера, а свою грудь она прикрыла половинками грейпфрута. Образ рэперша завершила золотистыми украшениями. Отметим, что подобный кадр ранее сделала Сайрус и также показала его в сети.

"Коли я кажу, що мої фрукти без ГМО – я чую галас", – подписала снимок Alyona Alyona.

Пользователи сети подчеркнули, что образ у украинской исполнительницы получился намного лучше, чем у Сайрус, поэтому многие засыпали Alyona Alyona комплиментами.

"Да у нее по сравнению с твоими – овощи!", "Маленькие у Сайрус", "Ты крутая, Аленка", "Я вами восхищаюсь", "Ты очень позитивный человек и нереально классная", – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona – это украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube.

8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".

Ранее Alyona Alyona поделилась с пользователями сети пикантным снимком, прикрыв оголенную грудь местной газетой. Звезда сравнила себя с певицей Надей Дорофеевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Alyona Alyona поделилась с поклонниками снимком, на котором скопировала образ Бейонсе и появилась в откровенном наряде. Она позировала на белом фоне в стильном луке.