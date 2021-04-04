Alyona Alyona показала, как загорала, прикрывая бюст газетой. Фото
Украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась с пользователями сети пикантным снимком, прикрыв оголенную грудь местной газетой. Звезда сравнила себя с певицей Надей Дорофеевой.
Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем артистка позировала в черном купальнике топлес, а грудь прикрыла местной газетой "Сільскі вісті".
Рэперша решила повторить снимок Дорофеевой, создав коллаж, где по левую сторону позировала непосредственно она, а на правой изображена Надя. Дополнила свой дерзкий образ Alyona Alyona белой кепкой и солнцезащитными очками.
"Когда красоту не прячут за словами – я слышу шум", – подписала фото исполнительница.
Пользователи сети пришли в восторг от смелого кадра в Instagram Alyona Alyona и отметили, что певица выглядит очень хорошо.
"Две богини", "Лучшая", "Клас", "Это просто топ", – оставили комментарии под фото поклонники артистки.
Коротко о знаменитости:
Alyona Alyona – украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube. 8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Alyona Alyona засветила пышную грудь в откровенном белье. Звезда позировала в бюстгальтере белого цвета.
Также рэперша рассказала, как ей удалось сбросить 10 кг. Она добавила, что продолжает усердно работать над своей физической формой.