51-летняя Лопес позировала в бассейне без макияжа. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Дженнифер Лопес поделилась пикантным фото

Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором позировала в бассейне.

Соответствующий снимок 51-летняя знаменитость опубликовала в личных Instagram-stories. На нем Лопес запечатлена в откровенном желтом купальнике и стильных солнцезащитных очках. Можно также заметить, что Лопес появилась перед камерой совершенно без макияжа (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Настроение понедельника", – подписала публикацию Дженнифер.

Дженнифер Лопес в бассейне без макияжа

Коротко о знаменитости:

Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Она оставалась постоянной участницей коллектива до 1993 года, пока не решила начать полноценную актерскую карьеру. Свою первую главную роль Лопес получила в биографическом фильме о певице Селене в 1997 году.

Дженнифер Лопес в пикантной фотосессии

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике. Знаменитость сделала откровенное селфи в зеркале.

  • Модель-"копия" Кардашьян Деми Роуз опубликовала серию пикантных фото. На них знаменитость позировала полностью голой, лежа на траве. Интимные части тела модель прикрыла лепестками роз.

  • Ким Кардашьян продемонстрировала идеальную фигуру. Звезда опубликовала фото, на которых позировала в светлом бикини с принтом, завязки которого зашнурованы вокруг ее тонкой талии.

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