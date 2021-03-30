51-летняя Лопес позировала в бассейне без макияжа. Фото

Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором позировала в бассейне.

Соответствующий снимок 51-летняя знаменитость опубликовала в личных Instagram-stories. На нем Лопес запечатлена в откровенном желтом купальнике и стильных солнцезащитных очках. Можно также заметить, что Лопес появилась перед камерой совершенно без макияжа (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Настроение понедельника", – подписала публикацию Дженнифер.

Коротко о знаменитости:

Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Она оставалась постоянной участницей коллектива до 1993 года, пока не решила начать полноценную актерскую карьеру. Свою первую главную роль Лопес получила в биографическом фильме о певице Селене в 1997 году.

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