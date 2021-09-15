Латекс, кожа и голая грудь: самые горячие и сексуальные фото 63-летней Мадонны

Популярная американская певица Мадонна в свои 63 года продолжает радовать поклонников откровенными сексуальными фотографиями. Она позирует как в коротких нарядах, так и вовсе без белья.

Знаменитость не стесняется откровенно демонстрировать свое тело, наоборот – хвастается им. OBOZREVATEL решил собрать самые горячие и пикантные образы Мадонны с ее Instagram-страницы за последние несколько лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Мадонна позировала на камеру в черном костюме из кожи и латекса, а на голову надела эффектный головной убор. Также певица обула туфли на высоких каблуках, сделала легкий макияж и аккуратную укладку.

Мадонна появилась на публике в черных колготках в сеточку, длинных перчатках на руках, а сверху она была без бюстгальтера и одежды. На одних снимках певица прикрыла свою пышную грудь, а на других – похвасталась формами и закрыла их смайликами.

Мадонна продемонстрировала аутфит в темном мини-платье с леопардовым принтом и рюшами внизу, черных колготках в сетку и туфлях на высоком каблуке. Свой образ певица завершила солнцезащитными очками и массивным колье на шее. Кроме того, знаменитость сделала аккуратную укладку на голове и эффектный макияж с акцентом на бордовые губы.

Мадонна засветилась в кожаных коротких шортах и пикантном бюстгальтере, который подчеркнул пышные формы певицы. Также знаменитость завершила лук украшениями в виде массивного ожерелья.

Мадонна снялась на камеру обнаженной, прикрыв грудь длинными волосами. На ней было много объемных украшений, а также артистка сделала выразительный макияж. Пышные формы были спрятаны под красивой укладкой.

Мадонна показалась в кадре сначала на стуле, а затем в постели. Звезда надела чулки, черный бюстгальтер, который подчеркнул ее пышные формы, а также такого же цвета трусы и стильную кепку.

Мадонна также снялась в одних черных трусах и панаме. Кадр она сделала в ванной комнате, одной рукой опираясь на костыль.

Также Мадонна сфотографировала себя сзади в зеркале. На черно-белом фото певица была кружевном белье, демонстрируя пышные ягодицы.

Мадонна в чулках в сеточку продемонстрировала, как делает поперечный шпагат, лежа на спине.

Мадонна появилась перед фанатами на фото с сумкой от Louis Vuitton, прикрыв голую грудь. Также она замазала интимное место черным крестом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Мадонна встретила свои 63 года очень ярко и в кругу самых близких. Знаменитость вместе с детьми, возлюбленным и друзьями улетела в Италию на частном самолете.