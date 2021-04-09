Джей Ло, Кроуфорд и другие звезды "за 50" в бикини: они не стесняются своего тела. Фото
Порой давление общества обязывает нас одеваться "по возрасту", но что именно является позволительной одеждой в те или другие годы, решает каждый для себя сам.
Вот американские звезды, которым давно перевалило за 50, уверены, что им позволительно светиться перед миллионной аудиторией в неглиже. OBOZREVATEL решил собрать снимки всемирно известных актрис и певиц, которые шикарно выглядят в купальниках.
1. Хэлли Берри, 54 год
Над "женщиной-кошкой" время не властно. Смуглая кожа и отличная генетика позволяют актрисе выглядеть сногсшибательно даже в свои 54 года. Хэлли Берри уже четыре раза успела побывать замужем и при этом по-прежнему сводит с ума мужчин. А ее фото в бикини никого не оставляют равнодушными.
2. Шэрон Стоун, 63 года
Звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун и в 63 года может доказать, что считается секс-символом неспроста. Ведь актриса выглядит в купальнике потрясающе – по-прежнему юной и счастливой.
3. Донателла Версаче, 65 лет
Знаменитый дизайнер Донателла Версаче известна всем как женщина без комплексов. Как бы ни критиковали ее фигуру за пластику и лишнюю свисающую кожу, Версаче с удовольствием надевает открытое бикини и идет на пляж. Она уверена, что женщина прекрасна в любом возрасте.
4. Синди Кроуфорд, 55 лет
Синди Кроуфорд в свои "за 50" все так же бесподобна. При этом супермодель остается на стороне естественной красоты, поэтому ее фигура – это заслуга лишь спорта и правильного питания.
5. Сальма Хайек, 54 года
Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек не раз обескураживала поклонников своими формами в бикини. В свои 54 года знаменитость не стесняется позировать на фоне океана в купальниках с глубоким декольте и примерять бикини.
6. Дженнифер Лопес, 51 год
Танцовщица, актриса и певица Дженнифер Лопес доказала, что прекрасна не только в творческом плане, но и внешне. Она регулярно публикует свои обнаженные фото в инстаграм, позирует в купальниках, а также показывает фото с тренировок. Именно усиленные занятия спортом и подарили 51-летней Лопес тело мечты.
7. Элизабет Херли, 55 лет
Звезда фильмов "Ослепленный желанием" и "Мошенники" обожает баловать своих поклонников жаркими фото в бикини. Свои снимки она часто демонстрирует на личной странице в Instagram и получает массу комплиментов из разных уголков мира.
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