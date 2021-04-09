Джей Ло, Кроуфорд и другие звезды 'за 50' в бикини: они не стесняются своего тела. Фото

Порой давление общества обязывает нас одеваться "по возрасту", но что именно является позволительной одеждой в те или другие годы, решает каждый для себя сам.

Вот американские звезды, которым давно перевалило за 50, уверены, что им позволительно светиться перед миллионной аудиторией в неглиже. OBOZREVATEL решил собрать снимки всемирно известных актрис и певиц, которые шикарно выглядят в купальниках.

1. Хэлли Берри, 54 год

Над "женщиной-кошкой" время не властно. Смуглая кожа и отличная генетика позволяют актрисе выглядеть сногсшибательно даже в свои 54 года. Хэлли Берри уже четыре раза успела побывать замужем и при этом по-прежнему сводит с ума мужчин. А ее фото в бикини никого не оставляют равнодушными.

2. Шэрон Стоун, 63 года

Звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун и в 63 года может доказать, что считается секс-символом неспроста. Ведь актриса выглядит в купальнике потрясающе – по-прежнему юной и счастливой.

3. Донателла Версаче, 65 лет

Знаменитый дизайнер Донателла Версаче известна всем как женщина без комплексов. Как бы ни критиковали ее фигуру за пластику и лишнюю свисающую кожу, Версаче с удовольствием надевает открытое бикини и идет на пляж. Она уверена, что женщина прекрасна в любом возрасте.

4. Синди Кроуфорд, 55 лет

Синди Кроуфорд в свои "за 50" все так же бесподобна. При этом супермодель остается на стороне естественной красоты, поэтому ее фигура – это заслуга лишь спорта и правильного питания.

5. Сальма Хайек, 54 года

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек не раз обескураживала поклонников своими формами в бикини. В свои 54 года знаменитость не стесняется позировать на фоне океана в купальниках с глубоким декольте и примерять бикини.

6. Дженнифер Лопес, 51 год

Танцовщица, актриса и певица Дженнифер Лопес доказала, что прекрасна не только в творческом плане, но и внешне. Она регулярно публикует свои обнаженные фото в инстаграм, позирует в купальниках, а также показывает фото с тренировок. Именно усиленные занятия спортом и подарили 51-летней Лопес тело мечты.

7. Элизабет Херли, 55 лет

Звезда фильмов "Ослепленный желанием" и "Мошенники" обожает баловать своих поклонников жаркими фото в бикини. Свои снимки она часто демонстрирует на личной странице в Instagram и получает массу комплиментов из разных уголков мира.

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