Джей Ло, Кроуфорд и другие звезды "за 50" в бикини: они не стесняются своего тела. Фото

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Папарацци
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Джей Ло, Кроуфорд и другие звезды 'за 50' в бикини: они не стесняются своего тела. Фото

Порой давление общества обязывает нас одеваться "по возрасту", но что именно является позволительной одеждой в те или другие годы, решает каждый для себя сам.

Вот американские звезды, которым давно перевалило за 50, уверены, что им позволительно светиться перед миллионной аудиторией в неглиже. OBOZREVATEL решил собрать снимки всемирно известных актрис и певиц, которые шикарно выглядят в купальниках.

1. Хэлли Берри, 54 год

Над "женщиной-кошкой" время не властно. Смуглая кожа и отличная генетика позволяют актрисе выглядеть сногсшибательно даже в свои 54 года. Хэлли Берри уже четыре раза успела побывать замужем и при этом по-прежнему сводит с ума мужчин. А ее фото в бикини никого не оставляют равнодушными.

Хэлли Берри замечательно выглядит для своего возраста
Правильное питание, спорт и хорошая генетика позволяют актрисе не стесняться своей фигуры в купальнике

2. Шэрон Стоун, 63 года

Звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун и в 63 года может доказать, что считается секс-символом неспроста. Ведь актриса выглядит в купальнике потрясающе – по-прежнему юной и счастливой.

Звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун и в 63 года может публиковать снимки в бикини
Фигура позволяет актрисе визуально "сбросить" несколько десятков лет

3. Донателла Версаче, 65 лет

Знаменитый дизайнер Донателла Версаче известна всем как женщина без комплексов. Как бы ни критиковали ее фигуру за пластику и лишнюю свисающую кожу, Версаче с удовольствием надевает открытое бикини и идет на пляж. Она уверена, что женщина прекрасна в любом возрасте.

65-летнюю знаменитость сфотографировали папарацци во время отдыха на Сардинии, Италия
А так выглядит Версаче, когда позирует для своих соцсетей в купальнике

4. Синди Кроуфорд, 55 лет

Синди Кроуфорд в свои "за 50" все так же бесподобна. При этом супермодель остается на стороне естественной красоты, поэтому ее фигура – это заслуга лишь спорта и правильного питания.

Модель Синди Кроуфорд в свои "за 50" все так же бесподобна
Ее фото в купальнике собирают сотни тысяч отметок "мне нравится"
Модель с радостью позирует на камеру даже в самые неожиданные моменты

5. Сальма Хайек, 54 года

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек не раз обескураживала поклонников своими формами в бикини. В свои 54 года знаменитость не стесняется позировать на фоне океана в купальниках с глубоким декольте и примерять бикини.

54-летняя Сальма Хайек поразила поклонников своей фигурой в этом бикини
Однако чаще всего голливудская звезда носит закрытые купальники
Актриса любит отдыхать в жарких странах и делиться своими снимками оттуда

6. Дженнифер Лопес, 51 год

Танцовщица, актриса и певица Дженнифер Лопес доказала, что прекрасна не только в творческом плане, но и внешне. Она регулярно публикует свои обнаженные фото в инстаграм, позирует в купальниках, а также показывает фото с тренировок. Именно усиленные занятия спортом и подарили 51-летней Лопес тело мечты.

Американская знаменитость любит показывать свою фигуру с разных ракурсов
И в 51 год Дженнифер совершенно нечего стесняться
Ее фигуре позавидуют многие 20-летние девочки

7. Элизабет Херли, 55 лет

Звезда фильмов "Ослепленный желанием" и "Мошенники" обожает баловать своих поклонников жаркими фото в бикини. Свои снимки она часто демонстрирует на личной странице в Instagram и получает массу комплиментов из разных уголков мира.

Элизабет Херли обожает баловать своих поклонников жаркими фото в бикини
Актриса совершенно не стесняется своего возраста
Ее внушительной коллекции купальников можно только позавидовать

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