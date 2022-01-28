10 самых соблазнительных "голых" платьев, которые покорили красные дорожки

На светских выходах звезды питаются выделиться посреди остальных. Чем сексуальнее и откровеннее наряд, тем больше внимания приковано к знаменитости. О декольте до пупка напишут все мировые СМИ.

Последним трендом стали полупрозрачные платья из фатина, которые называют "голыми". Звездные красотки демонстрируют соблазнительное белье или вообще решаются выйти без бюстгальтера и трусиков. OBOZREVATEL собрал фото самых обсуждаемых платьев знаменитостей.

Хайди Клум

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Модель Хайди Клум показала в своем Instagram соблазнительное платье со шнуровкой на спине, которое она надела на голое тело. Длинный наряд желтого цвета от дизайнера Dundas сорвал шквал комплиментов в сторону знаменитости.

Соломе Деваэлс

Актриса Саломе Деваэлс на красной дорожке фильма "Потерянные иллюзии" на 78-м Венецианском кинофестивале. Звезда надела платье с отрезной юбкой с завышенной талией. Поклонников поразил прозрачный верх платья, где заклеены только соски. На теле молодой звезды есть несколько татуировок, в том числе между грудью.

Патрисия Матчин

В Лондоне в ноябре 2021 года состоялась церемония награждения The Fashion Awards. Итальянско-российская модель и певица Патрисия Матчин вышла на красную дорожку в платье без бюстгальтера. Ее декольте было широким и длинным, кроме того, оголило часть живота под пупком.

Кендалл Дженнер

24-летняя модель Кендалл Дженнер выбрала платье от бренда Givenchy. Дженнер под наряд надела телесные классические трусы. Ее образ считают наиболее эффектным на балу Met Gala. Платье было прозрачным с камнями, небольшим шлейфом и откровенным декольте. На плечах у Кендалл эполеты из камней, а на шее – широкий чокер.

Зои Кравиц

Актриса Зои Кравиц решила быть в тренде и выбрала для выхода на Met Gala 2021 тоже "голое" платье. Звезда появилась в совершенно прозрачном наряде от Saint Laurent. Серебристое платье просвечивало фигуру стройной звезды. Зои надела под наряд бикини со стразами.

Меган Фокс

Актриса Меган Фокс в прозрачном платье посетила церемонию вручения наград MTV Video Music Awards в Нью-Йорке. Ее наряд полностью просвечивался и был усыпан маленькими стразами. Интимные места Фокс прикрывали телесные стринги и топ. Образ дополнили бежевые босоножки на высоких шпильках.

Дженнифер Лопес

В 2020 году Дженнифер Лопес выходила на сцену MTV в костюме-двойке с топом с рискованным декольте и ультракороткой юбке с пикантными разрезами по бокам. Под нарядом у певицы не было белья.

Имоан Хаммам

Нидерландская фотомодель Имаан Хаммам появилась в соблазнительном платье на Met Gala в 2021 году. Ее наряд с пышным декольте на бретелях омрачил всех звезд на балу. Платье от дизайнера Versace сшито из полупрозрачного фатина с узором звезд, которые прикрывают грудь.

Эмили Блант

Актриса Эмили Блант позировала на Met Gala в прозрачном платье с камнями. Блестящий наряд дополнила белая накидка, которая фиксировалась на груди и на шее. Платье выглядело неповторимо и не было похоже на наряды других звездных красавиц на балу.

Дакота Джонсон

Актриса Дакота Джонсон на Венецианском фестивале появилась в соблазнительном прозрачном платье. Наряд бренда Gucci просвечивался, но выглядел элегантно: ее грудь без бюстгальтера прикрывали стразы и камни.

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