Сестры Кардашьян-Дженнер похвастались идеальными телами в прозрачных платьях. Фото

В последнее время прозрачные платья стали неотъемлемой частью гардероба селебрити, которые надевают их на красные дорожки, светские мероприятия или на фотосессии. Среди таких знаменитостей сестры Кардашьян-Дженнер, которые с удовольствием носят подобные наряды и демонстрируют свои идеальные параметры фигуры.

О том, как выглядят в прозрачных нарядах сестры Кардашьян-Дженнер, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Также мы расскажем интересные факты о знаменитостях.

42-летняя Кортни любит демонстрировать свою фигуру в прозрачных или облегающих платьях. Мать троих детей недавно появилась на показе Dolce&Gabbana в прозрачном наряде, из-под которого было видно черное белье.

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40-летняя американская звезда не раз снималась в обнаженном виде на фотосессиях и демонстрировала свою фигуру на показах мод. Она была одной из первых знаменитостей, кто добавил в свой гардероб прозрачное платье.

Еще одна сестра Кардашьян, которая изрядно полюбила прозрачные платья, чтобы демонстрировать свою фигуру. 37-летняя американская телезвезда сфотографировалась в одном из них и продемонстрировала пышные формы.

Одна из самых востребованных моделей мира, 25-летняя Кендалл Дженнер с лёгкостью может позволить себе носить прозрачные платья. Недавно на красной ковровой дорожке бала Института костюма она появилась в роскошном наряде от Givenchy.

Самая младшая сестра из семейства Кардашьян-Дженнер – 24-летняя Кайли – любительница демонстрировать откровенные наряды, чтобы все видели ее подтянутую фигуру. А также фотографироваться в нарядах, которые отлично подчеркнули бы ее пышные формы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что женщины семьи Кардашьян-Дженнер назвали 5 своих ежедневных бьюти-привычек, которые помогают им выглядеть великолепно. Они заявляли, что обязаны своей красоте не генетике, а ежедневным привычкам.