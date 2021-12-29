63-летняя Мадонна подняла платье и показала кружевное белье. Фото эпатажной выходки

Популярная американская певица, 63-летняя Мадонна порадовала поклонников очередной пикантной фотосессией. Знаменитость предстала в нескольких образах, поднявши платье и засветивши кружевное белье.

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Эксгибиционист в мраморной арке", – написала артистка (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах показано, как Мадонна позирует в легком платье с принтом, колготках в сеточку и с эффектным макияжем.

Видео дня

Знаменитость успела полежать на столе и задрать ногу, посидеть в красном бархатном кресле и даже почти сесть на шпагат.

Также есть кадры, на которых она предстала в другом наряде белого цвета и красных перчатках. Певица задрала юбку и сверкнула кружевным бельем. Кроме того, она села диван в окружении картин, всячески изгибаясь на нем.

Поклонники поп-звезды уже успели оценить снимки и засыпали ее комплиментами.

"У нее есть ноги, и она умеет ими пользоваться!", "Чудесно", "Свободная Мадонна. Красиво стареет", "Я соскучилась по старой и настоящей королеве", "Самая горячая женщина в мире", "Вау, ты такая красивая", "Потрясающе, люблю тебя", "Королева", "Вкусно", "Очень красивая", "Ангел", "Обворожительная", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Мадонна – 63-летняя американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса. Родом из Мичигана (США). Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Дебютный сингл "Everybody" был выпущен в 1982 году.

Была замужем за американским актером Шоном Пеном, британским режиссером Гаи Ричи. Есть родные дочь и два сына, а также удочеренные две девочки.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Мадонна опубликовала снимки, на которых позировала в откровенном наряде, без бюстгальтера.