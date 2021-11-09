Даша Астафьева обнажилась для Playboy: самые откровенные фото певицы

Украинская модель и певица Даша Астафьева приняла участие в новой съемке для эротического журнала Playboy. Артистка позировала перед фотографами полностью обнаженной на белых простынях с бокалом в руке.

Черно-белым кадром редакторы глянца поделились с подписчиками на официальной странице в Instagram. Это уже не в первый раз экссолистка группы "NikitA" раздевается для фотосессий в стиле "ню", поэтому OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые откровенные кадры модели (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Уже не первый год фэшн-фотографы приглашают Дашу к себе в студию, чтобы сделать эротические кадры в белье или сексуальных нарядах. Однажды артистка демонстрировала кожаные лосины и прозрачный плащ на обнаженном теле.

Особая любовь у известной певицы с черно-белыми кадрами, погружающими зрителя в винтажную атмосферу. Даже сексуальные образы модели подбирают, делая упор на ретро стиль.

Съемки у воды также занимают особое место в сердце Астафьевой. Нигде еще обнаженное тело не выглядело как естественно, как у водоема.

В портфолио Даши есть кадры под водой в образе русалки, у ледника в мокрой одежде и даже на рыбалке в эротическом белье.

Тем не менее, сексуальность популярной красавицы не зависит от того, сколько на ней одежды. Даже в платьях и белье харизме Астафьевой может позавидовать любая звезда Playboy.

Кадры, на которых певица позирует в обычной концертной одежде, можно смело использовать для обложек эротических журналов.

Кратко о звезде:

Даша Астафьева – украинская модель и певица. Родилась 4 августа 1985 года в Орджоникидзе, Днепропетровская область.Выиграла титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy. В 2007 году фотосессию Астафьевой для украинского выпуска Playboy перепечатали 15 изданий журнала по всему миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даша Астафьева объявила о разрыве отношений с бизнесменом Артемом Кимом, подозреваемым в коррупции. Пара встречалась 5 лет.