Ярмоленко став багатодітним батьком і показав фото з пологового будинку

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Роздягальня
1,9 т.
Андрій Ярмоленко

Український півзахисник англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко в третій раз став батьком.

У футболіста збірної України в неділю, 25 жовтня, народився син, якого назвали Максим.

Андрій з Інною і Максимом
Андрій з дружиною в пологовому будинку

Нагадаємо, що у Андрія та Інни є вже два сина. 22 травня 2013 народився Іван, а 13 вересня 2015-го народився Данило.

Інна з дітьми Іваном та Данилом

Інна за освітою – фахівець з міжнародних відносин і дипломатії, працює директором американського благодійного фонду.

Інна Ярмоленко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося відео, як Ярмоленко відправив сина в "нокдаун" і отримав відповідь.

АнгліяІнна ЯрмоленкоАндрій Ярмоленко