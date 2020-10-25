Ярмоленко стал многодетным отцом и показал фото из роддома
Украинский полузащитник английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в третий раз стал отцом.
У футболиста сборной Украины в воскресенье, 25 октября, родился сын, которого назвали Максим.
Напомним, что у Андрея и Инны есть уже два сына. 22 мая 2013 родился Иван,а 13 сентября 2015-го родился Даниил.
Инна по образованию — специалист по международным отношениям и дипломатии, работает директором американского благотворительного фонда.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видео, как Ярмоленко отправил сына в "нокдаун" и получил ответку.