Ярмоленко стал многодетным отцом и показал фото из роддома

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,5 т.
Андрей Ярмоленко

Украинский полузащитник английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в третий раз стал отцом.

У футболиста сборной Украины в воскресенье, 25 октября, родился сын, которого назвали Максим.

Андрей с Инной и Максимом
Андрей с женой в роддоме

Напомним, что у Андрея и Инны есть уже два сына. 22 мая 2013 родился Иван,а 13 сентября 2015-го родился Даниил.

Инна с детьми Иваном и Даниилом

Инна по образованию — специалист по международным отношениям и дипломатии, работает директором американского благотворительного фонда.

Инна Ярмоленко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видео, как Ярмоленко отправил сына в "нокдаун" и получил ответку.

АнглияИнна ЯрмоленкоАндрей Ярмоленко