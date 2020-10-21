Українська тенісистка завагітніла від легіонера "Динамо"

Українська тенісистка Ольга Янчук завагітніла від нападника київського "Динамо" Жерсона Родрігеса.

У себе в Instagram-сторіз спортсменка опублікувала знімок з НСК "Олімпійський" з підписом: "Підтримуємо тата". Вона також супроводила фотографію емодзі з вагітною жінкою та дитиною.

Про стосунки між футболістом збірної Люксембургу та Янчук стало відомо в червні 2020 року. Тоді тенісистка привітала Родрігеса з днем народження і зізналася йому в коханні.

Відзначимо, що раніше спортсменці приписували роман з українським гравцем "Манчестер Сіті" Олександром Зінченком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на підтримку уболівальників, "Динамо" не вдалося зіграти хоча б унічию з "Ювентусом" в першому турі Ліги чемпіонів. Матч закінчився перемогою гостей з рахунком 2:0.