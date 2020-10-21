Украинская теннисистка забеременела от легионера "Динамо"

Украинская теннисистка Ольга Янчук ждет ребенка от нападающего киевского "Динамо" Жерсона Родригеса.

У себя в Instagram-сторис спортсменка опубликовала снимок с НСК "Олимпийский" с подписью: "Поддерживаем папу". Она также сопроводила фотографию эмодзи с беременной женщиной и ребенком.

Об отношениях между футболистом сборной Люксембурга и Янчук стало известно в июне 2020 года. Тогда теннисистка поздравила Родригеса с днем рождения и призналась ему в любви.

Отметим, что ранее спортсменке приписывали роман с украинским игроком "Манчестер Сити" Александром Зинченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на поддержку болельщиков, "Динамо" не удалось сыграть хотя бы вничью с "Ювентусом" в первом туре Лиги чемпионов. Матч закончился победой гостей со счетом 2:0.