Народжена в Києві чемпіонка потрапила в число найсексуальніших росіянок

Олімпійська чемпіонка 2012 року з художньої гімнастики в груповому багатоборстві та чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор 2010 року в Сінгапурі Кароліна Севастьянова потрапила в рейтинг найсексуальніших жінок Росії за версією журналу Maxim.

25-річна росіянка, яка народилася в Києві, посіла 25-е місце. Найсексуальнішою жінкою РФ визнана співачка Анна Плетньова

100 найсексуальніших жінок Росії – щорічний рейтинг. Перелік спирається на думки читачів журналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароліна знялася в чорно-білій відвертій фотосесії. У кадрі Севастьянова позує в білизні, демонструючи свою чудову фізичну форму.