Родившаяся в Киеве чемпионка попала в число самых сексуальных россиянок

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье и чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре Каролина Севастьянова попала в рейтинг самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim

25-летняя россиянка, которая родилась в Киеве, заняла 25-е место. Самой сексуальной женщиной РФ признана певица Анна Плетнева

100 самых сексуальных женщин России – ежегодный рейтинг. Перечень опирается на мнения читателей журнала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каролина снялась в черно-белой откровенной фотосессии. В кадре Севастьянова позирует в белье, демонстрируя свою великолепную физическую форму.