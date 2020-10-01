Нападник "Динамо" одружився з українською співачкою: фото дівчини

На початку вересня нападник "Динамо" Данило Сухоручко одружився з молодою українською співачкою Катею Вандиною з агентства "M1".

Як розповіла артистка, вони з футболістом не хотіли афішувати цю подію, але інформація просочилася в інтернет після публікацій їхніх друзів у соціальних мережах.

До весілля пара була разом протягом п'яти років. Сухоручко підтримував свою обраницю в усіх починаннях, а вона, зі свого боку, намагалася не пропускати матчі з його участю та надихати його на нові звитяги на футбольному полі.

OBOZREVATEL пропонує вам поглянути на знімки Вандиної, опубліковані в Instagram співачки, а також на один з її музичних кліпів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ще один нападник "Динамо" Назарій Русин одружився зі своєю дівчиною Марією.