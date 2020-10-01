Нападающий "Динамо" женился на украинской певице: фото девушки

В начале сентября нападающий "Динамо" Даниил Сухоручко женился на молодой украинской певице Кате Вандиной из агентства "M1".

Как рассказала артистка, они с футболистом не хотели афишировать это событие, но информация просочилась в интернет после публикаций их друзей в социальных сетях.

До свадьбы пара была вместе на протяжении пяти лет. Сухоручко поддерживал свою избранницу во всех начинаниях, а она, в свою очередь, старалась не пропускать матчи с его участием и вдохновлять его на новые свершения на футбольном поле.

OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на снимки Вандиной, опубликованные в Instagram певицы, а также на один из ее музыкальных клипов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее еще один нападающий "Динамо" Назарий Русин женился на своей девушке Марии.