Нападающий "Динамо" женился на украинской певице: фото девушки

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
1,2 т.
Катя Вандина

В начале сентября нападающий "Динамо" Даниил Сухоручко женился на молодой украинской певице Кате Вандиной из агентства "M1".

Как рассказала артистка, они с футболистом не хотели афишировать это событие, но информация просочилась в интернет после публикаций их друзей в социальных сетях.

До свадьбы пара была вместе на протяжении пяти лет. Сухоручко поддерживал свою избранницу во всех начинаниях, а она, в свою очередь, старалась не пропускать матчи с его участием и вдохновлять его на новые свершения на футбольном поле.

OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на снимки Вандиной, опубликованные в Instagram певицы, а также на один из ее музыкальных клипов.

Катя Вандина в черном топе и оранжевых штанах
Катя Вандина в парке
Катя Вандина в белом платье
Катя Вандина сделала селфи в машине
Катя Вандина в джинсовой куртке
Катя Вандина и Даниил Сухоручко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее еще один нападающий "Динамо" Назарий Русин женился на своей девушке Марии.

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