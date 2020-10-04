Модель з пошкодженим спинним мозком знялася в спортивній рекламі. фото

Хейлі Роза стала обличчям італійської компанії, що випускає одяг у вуличному стилі.

Дівчина з пошкодженим спинним мозком знялася для спортивної лінії преміум-бренду.

"Я не народилася такою. Мені було 25, коли я отримала травму. 5 років тому я б ніколи не опублікувала таке фото. Тоді я не могла назвати жодної марки, яка б охоплювала людей з обмеженими можливостями", – написала дівчина в Instagram.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на незвичайну фотоосессію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше костариканська фітнес-модель Карла Родрігес вирішила порадувати своїх шанувальників відвертою фотосесією.

28-річна фітоняшка знялася топлес, прикривши голі груди руками.