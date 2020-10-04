Модель с поврежденным спинным мозгом снялась в спортивной рекламе. Фото

Хэйли Роза стала лицом итальянской компании, выпускающей одежду в уличном стиле.

Девушка с поврежденным спинным мозгом снялась для спортивной линии премиум-бренда.

"Я не родилась такой. Мне было 25, когда я получила травму. 5 лет назад я бы никогда не опубликовала такое фото. Тогда я не могла назвать ни одной марки, которая бы охватывала людей с ограниченными возможностями", – написала девушка в Instagram

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на необычную фотоосессию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее костариканская фитнес-модель Карла Родригес решила порадовать своих поклонников откровенной фотосессией.

28-летняя фитоняшка снялась топлес, прикрыв обнаженную грудь руками.