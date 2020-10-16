Ломаченко – Лопес: який вигляд має дружина американського боксера

Американський боксер Теофімо Лопес, який є суперником Василя Ломаченка в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, познайомився зі своєю дружиною Синтією в літаку.

Як повідомляє видання GlamourFame, у травні 2018 року він летів у Лас-Вегас після поєдинку з бразильцем Вітором Джонсом, якого американець нокаутував через хвилину після початку першого раунду. Лопес намагався помістити свою сумку в багажне відділення, коли до нього підійшла стюардеса й запитала, ким він працює. Так між ними і зав'язалося спілкування.

Синтія дуже сподобалася Теофімо, тому після рейсу він обмінявся з нею контактами, але дівчина довгий час не погоджувалася на побачення. Вони продовжили переписуватися, і в кінці літа 2018 року між ними розпочалися любовні стосунки, а вже в квітні 2019-го пара одружилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок між Ломаченком і Лопесом відбудеться в суботу, 17 жовтня. Він не транслюватиметься на українських телеканалах. Ексклюзивні права на показ бою викупила онлайн-платформа Megogo. Стало відомо, скільки коштуватиме перегляд протистояння за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.