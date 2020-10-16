Ломаченко – Лопес: как выглядит жена американского боксера

Американский боксер Теофимо Лопес, который является соперником Василия Ломаченко в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе, познакомился со своей женой Синтией в самолете.

Как сообщает издание GlamourFame, в мае 2018 года он летел в Лас-Вегас после поединка с бразильцем Витором Джонсом, которого американец нокаутировал через минуту после начала первого раунда. Лопес пытался поместить свою сумку в багажное отделение, когда к нему подошла стюардесса и спросила, кем он работает. Так между ними и завязалось общение.

Синтия очень понравилась Теофимо, поэтому после рейса он обменялся с ней контактами, но девушка долгое время не соглашалась на свидание. Они продолжили переписываться, и в конце лета 2018 года между ними начались любовные отношения, а уже в апреле 2019-го пара поженилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок между Ломаченко и Лопесом состоится в субботу, 17 октября. Он не будет транслироваться на украинских телеканалах. Эксклюзивные права на показ боя выкупила онлайн-платформа Megogo. Стало известно, сколько будет стоить просмотр противостояния за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.