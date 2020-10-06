Кріштіану Роналду звинуватили у зґвалтуванні вдруге

Американська модель Кетрін Майорга вдруге подала в суд на форварда туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду за зґвалтування, передає The Sun.

Дівчина подала новий цивільний позов проти нього в суд США, стверджуючи, що він напав на неї в готельному номері Лас-Вегаса. Майорга вимагає ще 165 000 фунтів стерлінгів як відшкодування збитку

У 2018 році вона заявила, що футболіст зґвалтував її влітку 2009 року. Пізніше стало відомо, що в 2010 році португалець домовився з Майоргою і заплатив їй $375 тисяч за нерозголошення.

Жінка стверджує, що була в нестабільному психічному стані, щоб розуміти умови договору.

Адвокати Роналду зі США намагалися опротестувати її заяву, заявивши, що Майорга була досить здорова.

Суддя в Лас-Вегасі відмовився приймати доводи адвокатів, призначивши судовий розгляд на грудень. Якщо Майорга доведе, що мала проблеми із психічним здоров'ям, то Роналду муситиме дати свідчення.

Нагадаємо, що в грудні 2018-го поліція Лас-Вегаса офіційно відновила розслідування у справі, однак улітку 2019 року копи зняли всі звинувачення з Роналду, закривши справу через брак доказів. Звинувачення Кетрін Майорги було визнано необґрунтованими.