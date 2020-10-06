Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании второй раз

Американская модель Кэтрин Майорга второй раз подала в суд на форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду за изнасилование, передает The Sun.

Девушка подала новый гражданский иск против него в суд США, утверждая, что он напал на нее в гостиничном номере Лас-Вегаса. Майорга требует еще 165 000 фунтов стерлингов в качестве возмещения ущерба

В 2018 году она заявила, что футболист изнасиловал ее летом 2009 года. Позже стало известно, что в 2010 году португалец договорился с Майоргой и заплатил ей $375 тысяч за неразглашение.

Женщина утверждает, что была в нестабильном психическом состоянии, чтобы понимать условия договора.

Адвокаты Роналду из США пытались опротестовать ее заявление, заявив, что Майорга была достаточно здорова.

Судья в Лас-Вегасе отказался принимать доводы адвокатов, назначив судебное разбирательство на декабрь. Если Майорга докажет, что имела проблемы с психическим здоровьем, то Роналду должен будет дать показания.

Напомним, что в декабре 2018-го полиция Лас-Вегаса официально возобновила расследование по делу, однако летом 2019 года копы сняли все обвинения с Роналду, закрыв дело за неимением доказательств. Обвинения Кэтрин Майорги были признаны необоснованными.