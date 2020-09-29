Футболісти "Челсі" й "Арсеналу" опинилися в любовному трикутнику

Зірковий футболіст "Челсі" закрутив роман з дівчиною, а потім дізнався, що вона потайки зустрічається з гравцем "Арсеналу".

Як повідомляє видання DailyStar, цього літа спортсмен познайомився з моделлю, ім'я якої не називається, а нещодавно запросив її в Лондон. Він оплатив дівчині триденне проживання в готелі та авіаквитки, водив її в дорогі ресторани та магазини, намагаючись справити хороше враження.

Але коли футболіст йшов на тренування "Челсі", то модель відправлялася на зустріч з його колегою з "Арсеналу". Жоден з них не здогадувався про те, що дівчина веде подвійну гру, а вони опинился в любовному трикутнику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома тенісистка Петра Квітова закрутила роман з тренером і змусила його піти від дружини.