Футболисты "Челси" и "Арсенала" попали в любовный треугольник

Звездный футболист "Челси" закрутил отношения с девушкой, а затем узнал, что она тайком встречается с игроком "Арсенала".

Как сообщает издание DailyStar, этим летом спортсмен познакомился с моделью, имя которой не называется, а недавно пригласил ее в Лондон. Он оплатил девушке трехдневное проживание в отеле и авиабилеты, водил ее в дорогие рестораны и по магазинам, пытаясь произвести хорошее впечатление.

Но когда футболист уходил на тренировки "Челси", то модель отправлялась на встречу с его коллегой из "Арсенала". Ни один из них не догадывался о том, что девушка ведет двойную игру, а они попали в любовный треугольник.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная теннисистка Петра Квитова закрутила роман с тренером и заставила его бросить жену.