Футболіст "Тоттенхема" втік з поля, залишивши команду в меншості в матчі з "Челсі"

Захисник "Тоттенхема" Ерік Даєр несподівано втік у роздягальню під час матчу Кубка англійської ліги проти "Челсі", ненадовго залишивши свою команду в меншості.

Як повідомляє видання talkSPORT, за 15 хвилин до закінчення поєдинку за рахунку 1:0 на користь суперників футболіст швидко залишив поле та попрямував у туалет. За ним тут же побіг головний тренер "Тоттенхема" Жозе Моуріньо, щоб поквапити свого підопічного.

Незабаром Даєр продовжив гру і допоміг своїй команді вийти у наступний раунд, забивши один з голів у післяматчевій серії пенальті. За сім хвилин до закінчення основного часу його одноклубнику Еріку Ламелі вдалося зрівняти рахунок.

Не дивлячись на цю ситуацію, англієць отримав приз найкращому гравцеві матчу та пожартував, що справжнім гравцем матчу є унітаз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з недавніх матчів англійської Прем'єр-ліги футболісти "Тоттенхема" Сон Хин Мін і Харрі Кейн встановили історичне досягнення чемпіонату.