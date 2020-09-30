Футболист "Тоттенхэма" убежал с поля, оставив команду в меньшинстве в матче с "Челси"

Защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер неожиданно убежал в раздевалку во время матча Кубка английской лиги против "Челси", ненадолго оставив свою команду в меньшинстве.

Как сообщает издание talkSPORT, за 15 минут до окончания поединка при счете 1:0 в пользу соперников футболист спешно покинул поле и направился в туалет. За ним тут же побежал главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо, чтобы поторопить своего подопечного.

Вскоре Дайер продолжил игру и помог своей команде выйти в следующий раунд, забив один из голов в послематчевой серии пенальти. За семь минут до окончания основного времени его одноклубнику Эрику Ламеле удалось сравнять счет.

Отлучившийся по нужде англичанин получил приз лучшему игроку матча, пошутив, что настоящим игроком матча является унитаз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из недавних матчей английской Премьер-лиги футболисты "Тоттенхэма" Сон Хын Мин и Харри Кейн установили историческое достижение чемпионата.