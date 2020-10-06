Футболіст "Динамо" зробив пропозицію дівчині: фото обраниці

Захисник київського "Динамо" Олександр Тимчик зробив пропозицію своїй дівчині Карині Подолян у її день народження.

На сторінці футболіста в Instagram з'явилася їхня спільна фотографія з букетом квітів і обручкою. Пара зустрічається вже понад 3,5 роки.

"Вона сказала: "Так"", – підписано знімок у Тимчика в соціальній мережі.

22-річна Карина є випускницею Київського національного торгово-економічного університету. Вони з Олександром познайомилися, коли футболіст виступав за молодіжний склад "Динамо".

OBOZREVATEL пропонує вам поглянути на фотографії Подолян, опубліковані на її сторінці в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нападник "Динамо" Назарій Русин одружився зі своєю дівчиною Марією. Весільна церемонія пройшла неподалік від Львова.