Футболіст "Динамо" зробив пропозицію дівчині: фото обраниці

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Роздягальня
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Карина Подолян

Захисник київського "Динамо" Олександр Тимчик зробив пропозицію своїй дівчині Карині Подолян у її день народження.

На сторінці футболіста в Instagram з'явилася їхня спільна фотографія з букетом квітів і обручкою. Пара зустрічається вже понад 3,5 роки.

"Вона сказала: "Так"", – підписано знімок у Тимчика в соціальній мережі.

Карина Подолян і Олександр Тимчик

22-річна Карина є випускницею Київського національного торгово-економічного університету. Вони з Олександром познайомилися, коли футболіст виступав за молодіжний склад "Динамо".

OBOZREVATEL пропонує вам поглянути на фотографії Подолян, опубліковані на її сторінці в Instagram.

Карина Подолян у сукні
Карина Подолян на пляжі
Карина Подолян приймає сонячні ванни
Карина Подолян в леопардовому купальнику
Карина Подолян у басейні
Карина Подолян в купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нападник "Динамо" Назарій Русин одружився зі своєю дівчиною Марією. Весільна церемонія пройшла неподалік від Львова.

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