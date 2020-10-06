Футболист "Динамо" сделал предложение девушке: фото избранницы

Защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик сделал предложение своей девушке Карине Подолян на ее день рождения.

На странице футболиста в Instagram появилась их совместная фотография с букетом цветов и обручальным кольцом. Пара встречается уже более 3,5 лет.

"Она сказала: "Да"", – подписан снимок у Тымчика в социальной сети.

22-летняя Карина является выпускницей Киевского национального торгово-экономического университета. Они с Александром познакомились, когда футболист выступал за молодежный состав "Динамо".

OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на фотографии Подолян, опубликованные на ее странице в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нападающий "Динамо" Назарий Русин женился на своей девушке Марии. Свадебная церемония прошла недалеко от Львова.