Дворазова чемпіонка світу з Італії порадувала фанатів ефектними знімками

Дворазова чемпіонка світу з фехтування італійка Роселла Фьямінго є однією з найкрасивіших спортсменок світу у своєму виді спорту.

На своїй сторінці в Instagram, де на неї підписалися понад 250 тисяч осіб, вона регулярно ділиться з шанувальниками ефектними знімками.

OBOZREVATEL пропонує читачам самостійно оцінити красу Фьямінго, переглянувши знімки, опубліковані в її соціальній мережі.

Роселла почала займатися фехтуванням з семи років. На її рахунку безліч перемог у чемпіонатах Італії, два титули чемпіонки світу в 2014 і 2015 роках, а також срібна медаль на Олімпійських іграх в Ріо у 2016-му в особистій першості шпажисток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська призерка Олімпіади-2016 Олена Кравацька знялася оголеною, прикрившись капелюхом.