Двукратная чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
1,7 т.
Роселла Фьяминго

Двукратная чемпионка мира по фехтованию итальянка Роселла Фьяминго является одной из самых красивых спортсменок мира в своем виде спорта.

На своей странице в Instagram, где на нее подписались более 250 тысяч человек, она регулярно делится с поклонниками эффектными снимками.

OBOZREVATEL предлагает читателям самостоятельно оценить красоту Фьяминго, взглянув на снимки, опубликованные в ее социальной сети.

Роселла Фьяминго развязала купальник
Роселла Фьяминго прошлась по берегу
Роселла Фьяминго со шпагой
Роселла Фьяминго в купальнике
Роселла Фьяминго смотрит на корабль
Роселла Фьяминго и разрисованные двери
Роселла Фьяминго приняла упор лежа
Роселла Фьяминго на пирсе
Роселла Фьяминго в лесу

Роселла начала заниматься фехтованием с семи лет. На ее счету множество побед в чемпионатах Италии, два титула чемпионки мира в 2014 и 2015 годах, а также серебряная медаль на Олимпийских играх в Рио в 2016-м в личном первенстве шпажисток.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская призерка Олимпиады-2016 Елена Кравацкая снялась обнаженной, прикрывшись шляпой.

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