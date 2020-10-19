Дружина лідера 'Шахтаря' Тайсона показала себе в спокусливому бікіні

Дружина півзахисника донецького "Шахтаря" Тайсона Габріела Матіас зібрала безліч захоплених коментарів, розмістивши фотографії в купальнику.

Шанувальники бразилійки не змогли пройти повз ефектних знімків, захопившись формами красуні.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися кадрами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Габріела розмістила порцію пляжних знімків, на яких напівоголена ніжиться під жарким бразильським сонцем в Шангрі-Ла і викликала дикий захват у фоловерів.