Жена лидера 'Шахтера' Тайсона показала себя в соблазнительном бикини

Жена полузащитника донецкого "Шахтера" Тайсона Габриэла Матиас собрала множество восторженных комментариев, разместив фотографии в купальнике.

Поклонники бразильянки не смогли пройти мимо эффектных снимков, восхитившись формами красотки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться кадрами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Габриэла разместила порцию пляжных снимков, на которых полуобнаженная нежится под жарким бразильским солнцем в Шангри-Ла и вызвала дикий восторг у фолловеров.