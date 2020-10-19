Жена лидера "Шахтера" Тайсона показала себя в соблазнительном бикини

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Жена лидера 'Шахтера' Тайсона показала себя в соблазнительном бикини

Жена полузащитника донецкого "Шахтера" Тайсона Габриэла Матиас собрала множество восторженных комментариев, разместив фотографии в купальнике.

Поклонники бразильянки не смогли пройти мимо эффектных снимков, восхитившись формами красотки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться кадрами.

Габриэла Матиас возле бассейна
Габриэла Матиас на фоне пальмы
Габриэла Матиас загорает
Габриэла Матиас в купальнике
Габриэла Матиас в бикини

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Габриэла разместила порцию пляжных снимков, на которых полуобнаженная нежится под жарким бразильским солнцем в Шангри-Ла и вызвала дикий восторг у фолловеров.

Тайсон