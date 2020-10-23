Дочка Павелка вразила мережу своєю красою

Максим Іншаков Роздягальня 03:20, 23.10.2020

Старша дочка глави Української асоціації футболу Андрія Павелка Анастасія справила справжній фурор в соціальних мережах.

Дівчина є хрещеницею головного тренера збірної України Андрія Шевченка, проте її шанувальників більше вразило зовнішність красуні.

У коментарях під знімками користувачі залишають захоплені коментарі, відзначаючи красу українки.

Коментарі під фото Анастасії Павелко
Instagram Анастасії Павелко
Шанувальники вражені красою дівчини
Instagram Анастасії Павелко

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися на фотографії Насті.

Анастасія Павелко в білому
Instagram Анастасії Павелко
Анастасія Павелко в спортзалі
Instagram Анастасії Павелко
Анастасія Павелко в рожевій сукні
Instagram Анастасії Павелко
Анастасія Павелко в червоному
Instagram Анастасії Павелко
Анастасія Павелко в нічному клубі
Instagram Анастасії Павелко
Анастасія Павелко з декольте
Instagram Анастасії Павелко
Анастасія Павелко на вулиці
Instagram Анастасії Павелко
Анастасія Павелко
Instagram Анастасії Павелко
Анастасія Павелко в модній фотосесії
Instagram Анастасії Павелко
Анастасія Павелко на коні
Instagram Анастасії Павелко
Анастасія Павелко в стилі Vogue
Instagram Анастасії Павелко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше молода дружина Реброва похвалилася фотографіями з відпочинку в Кемері, захопивши підписників своєю зовнішністю в купальнику.

Коментувати
Спорт Роздягальня

Дивіться також

Під Києвом COVID-19 убив подружжя медиків: їхня дитина в реанімації

Українці – про вояж "слуг" на Донбас: сьомий рік війни, а очі відкрилися перед виборами

Цигарки в Україні подорожчають на 12 грн: названо ціну пачки

На Харківщині СБУ "накрила" незаконний референдум. Фото

Клімкін допустив вступ України в НАТО до звільнення Криму і Донбасу