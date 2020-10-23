Дочь Павелко поразила сеть своей красотой

Максим Иншаков Раздевалка 03:20, 23.10.2020

Старшая дочь главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко Анастасия произвела настоящий фурор в социальных сетях.

Девушка является крестницей главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, однако ее поклонников больше впечатлило внешность красотки.

В комментариях под снимками юзеры оставляют восторженные комментарии, отмечая красоту украинки.

Комментарии под фото Анастасии Павелко
Instagram Анастасии Павелко
Поклонники поражены красотой девушки
Instagram Анастасии Павелко

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть на фотографии Насти.

Анастасия Павелко в белом
Instagram Анастасии Павелко
Анастасия Павелко в спортзале
Instagram Анастасии Павелко
Анастасия Павелко в розовом платье
Instagram Анастасии Павелко
Анастасия Павелко в красном
Instagram Анастасии Павелко
Анастасия Павелко в ночном клубе
Instagram Анастасии Павелко
Анастасия Павелко с декольте
Instagram Анастасии Павелко
Анастасия Павелко на улице
Instagram Анастасии Павелко
Анастасия Павелко
Instagram Анастасии Павелко
Анастасия Павелко в модной фотосессии
Instagram Анастасии Павелко
Анастасия Павелко на лошади
Instagram Анастасии Павелко
Анастасия Павелко в стиле Vogue
Instagram Анастасии Павелко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее молодая жена Реброва похвасталась фотографиями с отдыха в Кемере, восхитив подписчиков своей внешностью в купальнике.

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Спорт Раздевалка

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