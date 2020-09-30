Дівчина назвала гонорар за ніч сексу з фіналістом Ліги чемпіонів

Віктор Ваньяма, колишній гравець клубів Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) "Саутгемптон" і "Тоттенхем", який нині виступає за "Монреаль Імпакт", збирається подати в суд на 19-річну дівчину, яка заявила, що він заплатив їй за спільну ніч 5000 фунтів стерлінгів, повідомляє The Sun.

Дівчина, яка опинилася під загрозою тривалих розглядів, розповіла, що отримала гонорар від декількох кенійських знаменитостей, у тому числі музичного виконавця Халіграфа Джонса і Ваньяма. Пізніше вона вибачилася перед Джонсом, визнавши, що робила заяву в стані алкогольного сп'яніння, але підкреслила, що затвердження щодо футболіста правдиві.

Гравець відреагував в Instagram, спростувавши всі звинувачення.

"Такі скандали є неприйнятними для мене, моєї сім'ї і всіх, хто довіряє мені. Я готовий піти на все, щоб захистити своє добре ім'я", – написав спортсмен.

Зі "шпорами" Ваньяма дійшов до фіналу Ліги чемпіонів в сезоні-2018/2019. За збірну Кенії 29-річний півзахисник провів 59 матчів.

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