Девушка назвала гонорар за ночь секса с финалистом Лиги чемпионов

Виктор Ваньяма, бывший игрок клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) "Саутгемптон" и "Тоттенхэм", ныне выступающий за "Монреаль Импакт", собирается подать в суд на 19-летнюю девушку, которая заявила, что он заплатил ей за совместную ночь 5000 фунтов стерлингов, сообщает The Sun.

Девушка, оказавшаяся под угрозой длительных разбирательств, рассказала, что получила гонорар от нескольких кенийских знаменитостей, в том числе музыкального исполнителя Халиграфа Джонса и Ваньямы. Позднее она извинилась перед Джонсом, признав, что делала заявление в состоянии алкогольного опьянения, но подчеркнула, что утверждения в отношении футболиста правдивы.

Игрок отреагировал в Instagram, опровергнув все обвинения.

"Такие скандалы неприемлемы для меня, моей семьи и всех, кто доверяет мне. Я готов пойти на все, чтобы защитить свое доброе имя", – написал спортсмен.

Со "шпорами" Ваньяма дошел до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/2019. За сборную Кении 29-летний полузащитник провел 59 матчей.

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