Дівчина гравця "Динамо", який подорожчав у 20 разів, похвалилася яскравими фото

Дівчина 18-річного захисника київського "Динамо" Іллі Забарного, якого ще зовсім недавно знали тільки найвідданіші фанати столичного клубу, любить балувати підписників ефектними знімками.

У себе в Instagram, на який підписалися трохи більше ніж 5 тисяч осіб, Ангеліна публікує найяскравіші моменти з життя, а також займається розкруткою власного магазину одягу. Їй, як і футболістові, 18 років. Вона є студенткою Київського національного університету імені Тараса Шевченка і вже понад два роки перебуває у стосунках із Забарним. Віднедавна вони живуть разом.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам поглянути на знімки Ангеліни, яка надихає молодого українця на нові звершення на футбольному полі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, завдяки успішним виступам Забарного за збірну та клуб його трансферна вартість збільшилася удвадцятеро.