Дівчина гравця "Динамо", який подорожчав у 20 разів, похвалилася яскравими фото

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Роздягальня
1,1 т.
Ілля Забарний і його дівчина Ангеліна

Дівчина 18-річного захисника київського "Динамо" Іллі Забарного, якого ще зовсім недавно знали тільки найвідданіші фанати столичного клубу, любить балувати підписників ефектними знімками.

У себе в Instagram, на який підписалися трохи більше ніж 5 тисяч осіб, Ангеліна публікує найяскравіші моменти з життя, а також займається розкруткою власного магазину одягу. Їй, як і футболістові, 18 років. Вона є студенткою Київського національного університету імені Тараса Шевченка і вже понад два роки перебуває у стосунках із Забарним. Віднедавна вони живуть разом.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам поглянути на знімки Ангеліни, яка надихає молодого українця на нові звершення на футбольному полі.

Ангеліна в рожевому купальнику
Ангеліна й акула
Ангеліна на березі
Ангеліна в зеленому купальнику
Ангеліна у в'язаній кофті
Ангеліна в синій сукні
Ангеліна в картатій сукні
Ангеліна в блискучій сукні
Ангеліна в білій сукні

Як повідомляв OBOZREVATEL, завдяки успішним виступам Забарного за збірну та клуб його трансферна вартість збільшилася удвадцятеро.

Ілля Забарний