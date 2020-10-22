Девушка игрока "Динамо", подорожавшего в 20 раз, похвасталась яркими фото

Девушка 18-летнего защитника киевского "Динамо" Ильи Забарного, которого еще совсем недавно знали только самые преданные фанаты столичного клуба, любит баловать подписчиков эффектными снимками.

У себя в Instagram, на который подписались чуть более 5 тысяч человек, Ангелина публикует яркие моменты из жизни, а также занимается раскруткой собственного магазина одежды. Ей, как и футболисту, 18 лет. Она является студенткой Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и уже более двух лет состоит в отношениях с Забарным. С недавних пор они живут вместе.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на снимки Ангелины, которая вдохновляет молодого украинца на новые свершения на футбольном поле.

Как сообщал OBOZREVATEL, благодаря успешным выступлениям Забарного за сборную и клуб его трансферная стоимость увеличилась в 20 раз.