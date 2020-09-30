Чемпіонку світу з Росії змусили доводити свою стать в аеропорту

Шестикратну чемпіонку світу з паверліфтингу Анну Тураєву двічі змусили доводити свою стать в аеропорту перед посадкою на рейс із Санкт-Петербурга в Краснодар транзитом через Москву.

Як розповіла росіянка в себе в Instagram, її вичитували на очах у всієї черги та ставили запитання інтимного характеру. Тураєва зуміла потрапити на перший рейс, але перед наступним зіткнулася зі ще більш неприємною ситуацією, коли працівники аеропорту почали проявляти агресію.

"Це було принизливо. На очах у всієї черги мене вичитували як малолітку, з питаннями інтимного характеру. Цікавлячись, у ролі кого я по життю і в ліжку. Я зробила все, що від мене залежало, щоб вони нарешті повірили в мою природу. І трапилося диво – мене пропустили на рейс. Але на цьому все не закінчилося. Прилетівши в Москву, я зіткнулася зі ще гіршою ситуацією, тому що мене зустріли з агресією", – написала вона.

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