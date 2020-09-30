Чемпионку мира из России заставили доказывать свой пол в аэропорту

Шестикратную чемпионку мира по пауэрлифтингу Анну Тураеву дважды заставили доказывать свой пол в аэропорту перед посадкой на рейс из Санкт-Петербурга в Краснодар транзитом через Москву.

Как рассказала россиянка у себя в Instagram, ее отчитывали при всей очереди и задавали вопросы интимного характера. Тураева сумела попасть на первый рейс, но перед следующим столкнулась с еще более неприятной ситуацией, когда работники аэропорта начали проявлять агрессию.

"Это было унизительно. При всей очереди меня отчитывали как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь, в роли кого я по жизни и в постели. Я сделала все, что от меня зависело, чтобы они наконец поверили в мою природу. И свершилось чудо – меня пропустили на рейс. Но на этом все не закончилось. Прилетев в Москву, я столкнулась с еще худшей ситуацией, потому что меня встретили с агрессией", – написала она.

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